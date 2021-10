[Communiqué] Haute-Savoie : le Rendez-vous Team France Export pour les entrepreneurs qui visent le marché international

Des experts du dispositif French Tech proposeront aux porteurs de projets des aides d’accompagnement lors du futur Rendez-vous Team France Export du 5 au 8 octobre 2021, dans le département de la Haute-Savoie. Leur objectif est de faciliter le développement à l’international des jeunes entreprises locales grâce à un accompagnement sur-mesure, en adéquation avec leurs stratégies, leurs ambitions et leurs moyens. En outre, le dispositif entend favoriser l’émergence de projets portés par des personnes en situations plus précaires (réfugiés, bénéficiaires de minimas sociaux, étudiants boursiers, etc.).

Masterclass, ateliers techniques, conférences, webinaires et rendez-vous experts seront, entre autres, au programme lors de cet événement. Divers thèmes seront abordés, notamment « Industrie et biens d'équipement en Autriche, quel potentiel pour les fournisseurs français ? » et « Exportateurs primo ou confirmés, découvrez l'assurance prospection accompagnement ».

Les conseillers internationaux de la Team France Export s’adressent aux entreprises qui souhaitent se lancer dans l’export, quels que soient leur secteur d’activité et leur taille.