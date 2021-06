[Communiqué] Haute-Savoie : le contrat de concession du projet Funiflaine a été signé début juin 2021

Le projet Funiflaine consiste à mettre en place un moyen de transport par câble reliant la vallée de l’Arve à la station de ski Flaine, dans le Grand Massif de la Haute-Savoie. Il est porté par un syndicat mixte comprenant les communes de Magland et d’Arâches-la-Frasse, la Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes, ainsi que le conseil départemental de la Haute-Savoie.

Quatre entreprises ont signé un contrat de concession préalable, le 11 juin 2021 : la Compagnie des Alpes, une entreprise spécialisée dans l’exploitation des grands domaines skiables des Alpes françaises ; l’entreprise Poma, un fabricant de systèmes de transport par câble ; la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) ; et le Crédit Agricole des Savoie. Le groupement assurera la mise en œuvre et l’exploitation de ce moyen de transport, qui sera opérationnel à partir de 2025.