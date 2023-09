[Communiqué] Haute-Savoie : la société Sopra Steria au salon Tech for Retail 2023

La société Sopra Steria, implantée à Annecy (Haute-Savoie), sera présente à la troisième édition du salon Tech for Retail qui se tiendra les 28 et 29 novembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles. Cet événement professionnel, d’une envergure internationale, rassemblera des experts du commerce physique et de la vente en ligne, dont de grands groupes et des start-up. Plus de 260 exposants (entreprises étrangères et françaises) seront à ce rendez-vous.

Ce salon permettra aux participants de présenter leurs innovations technologiques et écoresponsables, mais aussi de développer de nouveaux partenariats. Plus d'une centaine de produits seront présentés durant ces deux jours. Pour cette édition, les thématiques porteront sur le retail media, le parcours client, l’économie circulaire, la business intelligence, la logistique, la cybersécurité et la gestion des talents.

Pendant ce rendez-vous, Sopra Steria mettra en avant son savoir-faire dans les activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels.