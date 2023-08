[Communiqué] Haute-Savoie : la société RezoProcess, lauréate du concours d’innovation « InnovDayTP 2023 »

Implantée à Annecy (Haute-Savoie), RezoProcess est une société spécialisée dans la modélisation par photogrammétrie (technique permettant de déterminer les dimensions et les volumes des objets à partir de mesures effectuées sur des photographies). Elle propose aux acteurs des travaux publics des solutions innovantes pour améliorer leur productivité et leur sécurité. Lors du salon Espace BTP 2023 qui s’est tenu à l’hippodrome de Bron-Parilly (Rhône) le 7 juillet dernier, l’entreprise a remporté la 3e édition du concours de l’innovation dans les Travaux publics (InnovDayTP).

La start-up a été primée dans la catégorie numérique grâce à sa solution de géoréférencement des flux des réseaux de regards baptisée « Ignar ». Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour l’entretien des regards du réseau d’écoulement, destiné aux utilisateurs comme les entreprises d’assainissement et de travaux publics, les géomètres, ou les bureaux d’études. Équipé d’une caméra 360 degrés et de plusieurs modules comme la visualisation 3D, ce dispositif permet de visualiser toutes les pathologies de regard et d’accompagner l’exploitant dans le type et la préférence des travaux à réaliser.