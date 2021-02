[Communiqué] Haute-Savoie : La Clusaz et Airbnb proposent aux résidents français un mois de séjour dans un chalet pour un euro

À travers la plateforme Airbnb, la municipalité de La Clusaz (Haute-Savoie) propose, pour un euro, la location d’un chalet de dix personnes durant un mois (du 10 avril au 10 mai 2021).L’initiative de la municipalité vise à convaincre les familles qui envisagent un changement de vie de venir s’y installer. « Le dynamisme économique de notre région, notre proximité avec Annecy et son lac, notre état d’esprit, notre patrimoine et notre culture correspondront à des personnes qui cherchent un nouvel art de vivre et un nouveau lieu de vie », explique Jean-Philippe Monfort, directeur de l’office du tourisme de La Clusaz (Haute-Savoie).