[Communiqué] Haute-Savoie : l’entreprise ThermoCompact participe à l’aventure sur Mars

Basée à Épagny Metz-Tessy (Haute-Savoie), l’entreprise ThermoCompact est spécialisée dans les solutions innovantes en revêtements de surface par métaux précieux et les fils spéciaux de haute technicité. Elle développe en permanence de nouvelles avancées technologiques pour répondre aux besoins des acteurs industriels de l’automobile, de l’aéronautique, du spatial et de la mécanique de précision. Grâce à ses différents domaines de compétence, elle a été intégrée au sein d’une équipe professionnelle de la NASA pour protéger la super-caméra du robot Perseverance. C’est un engin qui pèse plus d’une tonne et qui est équipé d'un bras robotique de plus de deux mètres et de 19 caméras. Il permettra d’en savoir plus sur les traces de vie qu’il y a eu sur la planète Mars en récupérant de précieux échantillons du sol. Des analyses de l’atmosphère, de la géochimie du sol, des captures sonores et d’images seront aussi réalisées par ce robot.