[Communiqué] Haute-Savoie : l’entreprise Histoires de vie a reçu le prix Audace des autoentrepreneurs

Créer des QR codes sur les pierres tombales afin de « révéler l’histoire de la personne inhumée », telle était l’idée de Delphine Letort, gérante de l’entreprise Histoires de vie, implantée à Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie), lors du lancement de la marque en novembre 2020. « Ce n’est pas tant l’aspect technologique du QR code qui est important, c’est surtout l’histoire de la personne, c’est cela qui touche les gens », a-t-elle expliqué au journal le Dauphiné Libéré.

La société Histoires de vie a été encouragée par l’Union des autoentrepreneurs et travailleurs indépendants et la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, qui lui ont décerné le prix Audace, le 20 mai 2021. Le Prix Audace vise à soutenir les auto-entrepreneurs aux projets les plus prometteurs et dont le développement nécessite d’être encouragé.

Le concept de biographies de défunts accessibles par QR code a permis à l’entreprise Histoires de vie de signer des conventions de partenariat avec des sociétés de pompes funèbres tout en réalisant directement des ventes en ligne.