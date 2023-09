[Communiqué] Haute-Savoie : installation de nouveaux équipements de production dans l’usine d’Entremont à Annecy

Fondée en 1948, Entremont est une société française basée à Annecy, dans le département de la Haute-Savoie. Elle est spécialisée dans la production d’emmental industriel, de gruyère, de comté, de beaufort et de raclette, avec une capacité s’élevant à 160 000 tonnes par an. Début 2023, la firme a décidé de diversifier ses offres en se lançant dans la fabrication de fromages AOP en cubes. Ce projet s’accompagne d’une ambition d’augmenter sa capacité annuelle de production à 220 000 tonnes à l’horizon 2027. L’entreprise compte également redynamiser le marché face à une chute de la consommation de 10 % en quatre ans. Sur le long terme, elle vise à fidéliser ses clients et à trouver des débouchés stables pour ses éleveurs.

Le coût de cette opération est estimé à près de 20 millions d’euros. Celle-ci porte sur le réaménagement de son usine implantée à Annecy, avec notamment l’acquisition des équipements nécessaires à la mise en place du projet. Pour accompagner sa diversification, l’entreprise a recruté 40 salariés.