[Communiqué] Haute-Savoie : groupe Savoy, fabrication des batteries de la start-up Pymco Technologies à Cluses

Le groupe Savoy est un équipementier automobile établi à Cluses (Haute-Savoie). Au cours de cet été, ce spécialiste de la mécatronique et de l’ingénierie mécanique a annoncé la signature d’un partenariat avec la start-up parisienne Pymco Technologies. La collaboration inclut la fabrication de packs batteries pour le compte de cette entreprise experte dans le stockage et la conversion d’énergie à haute performance. Il s’agit de solutions de batteries démontables, réparables et recyclables qui sont destinées, entre autres, à la mobilité légère (vélo électrique, trottinette, quadricycle léger).

La fabrication des batteries devrait commencer en septembre. Pour le groupe Savoy, cette prestation accélère son développement dans le domaine de la mobilité décarbonée. En effet, cette filiale française de la firme Savoy International a dévoilé au salon Eurobike 2023 son premier chargeur intégré à la batterie du modèle de vélo à assistance électrique Cocotte.