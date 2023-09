[Communiqué] Haute-Savoie : développement d’un système de purification de l’eau du robinet par Filtrabio pour réduire l’utilisation du plastique

En activité depuis 2018, Filtrabio, une start-up basée à Brindas, a installé son bureau d’études à Annecy (Haute-Savoie). Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de raffineurs d’eau créés à partir de charbon biotechnique. Il s’agit d’un élément qui élimine les pesticides, le chlore et les métaux lourds dans l’eau du robinet tout en conservant ses sels minéraux et améliorant son goût.

Après un an et demi de recherche et de développement menés depuis son bureau d’études à Annecy (Haute-Savoie), Filtrabio a dévoilé, en mai 2023, son système de purification d’eau. Avec cette innovation, elle entend augmenter son chiffre d’affaires à 25 millions d’euros en 2028, contre 850 000 euros en 2022. Pour atteindre cet objectif, la société envisage de recruter environ 20 salariés avant la fin de cette année. Notons que ses purificateurs s’adressent aux particuliers, aux entreprises et aux restaurants. Ils ont été conçus pour réduire la consommation de l’eau en bouteille de plastique, dans un souci de préservation de l’environnement.