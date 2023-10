[Communiqué] Haute-Savoie : création d’une ligne de production pour le groupe Pilot, à Allonzier-la-Caille

Fondé en 1918, le groupe Pilot s’est implanté en 1996 à Allonzier-la-Caille près d’Annecy, dans le département de la Haute-Savoie. Originaire du Japon, il est spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication d’instruments d’écriture. Sur le territoire français, Pilot produit environ 40 millions de pièces par an, distribuées dans plus de 30 pays. Cet été 2023, il a annoncé la création d’une nouvelle ligne de production dans son usine de Haute-Savoie. Le groupe va notamment investir près de 4 millions d’euros dans le réaménagement de son site industriel, qui s’étend sur une surface de 10 000 m².

Cette opération devrait lui permettre de fabriquer des stylos en plastique recyclé pour le compte de la marque Begreen en France. Jusqu’alors, ces produits étaient uniquement fabriqués au Japon.