[Communiqué] Haute-Savoie : Color’Peps Infinity, les crayons de couleur durables de la marque Maped

Le fabricant de fournitures scolaires Maped a lancé un nouveau modèle de crayons de couleur, appelé Color’Peps Infinity. Ceux-ci sont proposés dans des pochettes de 12 ou de 24 pièces. Les crayons sont constitués entièrement de mine et bénéficieraient d’une durée de vie plus longue que les modèles classiques. Ils se distinguent également par leur forme tubulaire, leur usage des deux côtés, et leur faculté à s’affûter automatiquement lors du coloriage. Selon l’industriel originaire d’Annecy (Haute-Savoie), cette conception permettrait une utilisation optimale de l’instrument (sans perte ni gâchis) et offrirait plus de polyvalence dans le coloriage des grands croquis et des dessins aux traits fins.

Les crayons Color’Peps Infinity font partie des produits écoresponsables, lancés par Maped pour la rentrée 2023. La marque a également commercialisé une collection de fournitures écoresponsables, nommée Smiling Planet, et caractérisée par des composants recyclés et de la poudre de bois FSC. En outre, elle propose une trousse avec une large ouverture, qui peut être personnalisée en la coloriant.