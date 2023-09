[Communiqué] Haute-Savoie : collaboration entre les entreprises Sopra Steria Group et Pelico dans le cadre de la sécurisation des chaînes d’approvisionnement

Sopra Steria Group est une société de services numériques, établie à Annecy (Haute-Savoie). Cet acteur du secteur des nouvelles technologies s’est associé à l’éditeur de logiciels Pelico, installé à Paris. Leur projet porte sur la proposition d’une nouvelle offre de gestion des chaînes d’approvisionnement. Celle-ci s’appuie sur l’intelligence artificielle pour traiter des données liées à la production et pour optimiser les processus de prise de décision pour les industriels.

Cette collaboration prévoit notamment l’exploitation de la plate-forme d’aide à la décision de Pelico dans l’amélioration des systèmes de gestion de données des clients de Sopra Steria Group. L’offre inclut également la réalisation d’une interface technique entre cette solution et les progiciels de gestion intégrés (ERP) des entreprises intéressées. Précisons que la plate-forme de Pelico propose un traitement intelligent des informations relatives à la production et à la logistique (demande fluctuante, défauts de fournisseurs, crises géopolitiques…). Cet outil permettrait aussi de partager les informations avec les équipes en usine afin d’instaurer une meilleure collaboration et d’améliorer les délais de production.