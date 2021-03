[Communiqué] Haute-Savoie : cinq entreprises du département font un don pour soutenir les étudiants les plus précaires

Elles sont au nombre de cinq : Pfeiffer Vacuum, expert des marchés du vide, à Annecy ; Allergan, fabricant de matériel médico-chirurgical et dentaire, à Annecy ; Salomon, spécialiste des articles de sport et de loisirs ayant deux sites en Haute-Savoie (à Rumilly et à Metz-Tessy) ; GBB, à La Roche-sur-Foron ; et Delpharm, à Gaillard, spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques. Ces entreprises donnent un coup de pouce pour aider les étudiants en situation de précarité depuis l’apparition du coronavirus. Elles ont rassemblé 22 000 € et en ont fait don à la fondation de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB). Cette dernière assure la gestion de cette somme au profit des étudiants dans le besoin.

Benoît Locquet, DRH de Pfeiffer Vacuum, explique que « l’idée, c’est d’aider ces étudiants à se nourrir et à se loger et leur permettre de bénéficier d’une aide psychologique ». Soutenir la fondation par les dons permettra aux entreprises de faire émerger des projets ambitieux et de faire le choix d’une alliance forte entre l’USMB, les entreprises et le territoire Savoie Mont Blanc.