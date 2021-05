[Communiqué] Haute-Savoie : Bosch Marignier propose une offre globale d’assemblage baptisée Alpsolu

Implantée à Marignier (Haute-Savoie) depuis plus de 70 ans, la société Bosch, spécialiste industriel, propose aux entreprises sa nouvelle prestation : Alpsolu. Lancée officiellement le 20 avril dernier, cette offre complète de sous-traitance d’assemblage, allant du prototypage à la distribution de la production en série, est tout particulièrement dédiée aux industriels qui souhaitent remonter dans la chaîne de valeur de leurs clients. En effet, ces professionnels peuvent désormais proposer des produits ou sous-ensembles complexes sans être obligés d’investir en moyens et en compétences humaines dans des processus d’assemblage. « Notre objectif est de tisser des partenariats forts avec nos clients pour les accompagner au plus tôt dans leurs projets », a confié Grégory Challamel, directeur du site.