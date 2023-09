[Communiqué] Haute-Savoie : Bontaz à l’édition 2023 des salons Eurobike et Pro-Days

L’entreprise Bontaz, implantée à Marnaz (Haute-Savoie), est spécialisée dans la conception et dans la fabrication de sous-ensembles mécaniques destinés aux véhicules thermiques. Elle a aussi étendu ses activités au marché du cycle sous la marque Bontaz Light Mobility.

Afin de présenter ses innovations, le groupe a participé au salon Eurobike qui s’est tenu du 21 au 25 juin 2023 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Par ailleurs, elle a exposé ses produits lors du Pro-Days qui s’est déroulé du 2 au 4 juillet à Paris Expo Porte de Versailles.

Ces événements ont offert à Bontaz l’opportunité d’améliorer sa visibilité et son image. Ils lui ont également permis de présenter ses gammes de freins à disque hydrauliques Alpha et Delta. La première est équipée de deux pistons, tandis que la seconde en comporte quatre. Ces freins sont conçus pour répondre aux besoins de diverses pratiques, couvrant aussi bien les déplacements urbains que les VTC, les VTT et les vélos cargos. Ces nouveaux produits seront disponibles d’ici à la fin de l’année 2023.