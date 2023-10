[Communiqué] Haute-Savoie : bientôt une nouvelle usine du groupe Fournier à Alex

Le groupe Fournier, implanté à Thônes (Haute-Savoie), est spécialisé dans la fabrication et dans la distribution de rangements sur mesure et de meubles de cuisine commercialisés sous les enseignes Perene, Mobalpa, Hygena et SoCoo’c. Sa capacité de production s’élève à environ 15 000 pièces par semaine, soit 780 000 par an. En 2019, l’entreprise avait lancé la construction d’une menuiserie industrielle à Alex, près de Thônes. Cette opération avait été mise à l’arrêt en novembre 2020, avant de reprendre en octobre 2021. La livraison de cette nouvelle usine est prévue pour le début de l’année 2024.

Le coût total des travaux est estimé à 90 millions d’euros. Ils incluent l’aménagement d’un site de production de 24 000 m2 et l’acquisition d’équipements de haute performance. Cette unité devrait permettre au groupe Fournier d’accroître sa capacité de fabrication de 30 % et d’accélérer son développement sur le plan international. Pour accompagner son expansion, la firme envisage de créer 85 emplois. Elle compte également dépasser les 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à l’horizon 2025.