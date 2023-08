[Communiqué] Haute-Savoie : Amphenol Socapex en prospection auprès des industriels de la défense

Depuis 1947, la société Amphenol Socapex, établie à Thyez (Haute-Savoie), fabrique des solutions d’interconnexion pour les marchés militaire et aérospatial. Elle produit des connecteurs circulaires, des commutateurs, des convertisseurs de média, des clés USB et divers équipements de câblage.

Pour promouvoir ses dernières solutions de connectivité, l’industriel s’apprête à mettre le cap sur trois salons internationaux dédiés à l’industrie de la défense. Il va ainsi exposer au Forum Entreprises Défense (FED), qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2023 à Versailles-Satory (78). Ce rendez-vous réunit les professionnels spécialisés dans le maintien en condition opérationnelle des matériels militaires terrestres.

Amphenol Socapex prendra également part à Milipol Paris, l’événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États, qui aura lieu du 14 au 17 novembre 2023. Enfin, elle sera présente au salon annuel MILCIS (Military Communications and Information Systems), dédié aux systèmes de communication et d’information militaires, qui sera organisé à Canberra (Australie) du 14 au 16 novembre 2023.