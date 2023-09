[Communiqué] Haute-Savoie : ADN en collaboration avec Salomon pour fabriquer des skis recyclés et recyclables à Annecy

Créée en 1947, Salomon est une entreprise établie à Annecy, dans le département de la Haute-Savoie. Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication d’équipements de sports d’hiver. Le 14 septembre, elle a annoncé sa collaboration avec la start-up haut-savoyarde ADN, dont l’activité consiste à produire des skis recyclés et recyclables.

Cette association vise à faire grandir les deux entités. Elle permettra à ADN de profiter des ateliers et du savoir-faire de Salomon pour développer ses paires de skis recyclées et recyclables. L’ambition pour l’entreprise est de réduire le gaspillage des matériels et des accessoires dédiés aux sports de glisse. Chaque année, 1 500 tonnes de déchets et plus de 260 000 paires de skis sont envoyées à l’incinération. Ce rapprochement permettra à la société Salomon d’enrichir son expertise.

La vente de ces produits écoconçus a commencé mi-septembre.