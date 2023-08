[Communiqué] Haute-Savoie : acquisition de la société GM Érosion par le groupe Pracartis

Le groupe Pracartis, implanté à Peillonnex dans le département de la Haute-Savoie, est spécialisé dans la conception et la fabrication d’outillages et de pièces mécaniques de hautes précisions. Il vient d’annoncer la reprise de GM Érosion, une PME de Fillinges (Haute-Savoie) qui œuvre dans plusieurs secteurs, dont la médecine, l’aéronautique et l’horlogerie.

Cette acquisition permettra à Pracartis de bénéficier de l’expertise et du savoir-faire de GM Érosion. Cette dernière, avec ses 30 ans d’expérience, est reconnue en France dans le domaine de l’électro-érosion (procédé d’usinage consistant à enlever de la matière dans une pièce en utilisant des décharges électriques) et du fonçage. Grâce à ce rapprochement, Pracartis élargira son portefeuille clients en se diversifiant sur le marché de l’horlogerie suisse, compte tenu de la présence de GM Erosion dans ce secteur.

À travers cette reprise, la firme haut-savoyarde, au chiffre d’affaires de plus de 28 millions d’euros, se rapproche de son objectif de devenir une ETI industrielle.