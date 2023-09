[Communiqué] Haute-Savoie : acquisition de la société franco-suisse Apalia par I-Tracing

Le groupe français I-Tracing, spécialisé dans les services de cybersécurité, est entré dans le capital du prestataire franco-suisse Apalia. Ce dernier a été créé en 2010 à Annecy (Haute-Savoie) et possède également des bureaux à Genève. Apalia est un groupe d’ingénierie et de services reconnu dans les technologies Cloud et IT Automation (automatisation informatique). Il compte des sociétés de renom comme Salomon, Givaudan ou encore les Transports publics genevois dans son portefeuille clients. À la suite de ce rachat, l’entreprise, composée d’une vingtaine de collaborateurs, intègre la Business Unit Cloud Automation et Security d’I-Tracing.

Cette acquisition répond à un double défi pour Apalia : le renforcement de ses compétences en matière de protection des environnements informatiques et l’accélération de son expansion au niveau international, notamment en Europe. Ce rapprochement permet de fusionner l’automatisation et la sécurité pour promouvoir une culture DevSecOps. Cette dernière permettra aux clients de profiter de l’innovation et du Cloud tout en contrôlant avec efficacité les risques d’insécurité.