[Communiqué] Haute-Savoie : acquisition de l'entreprise suisse Henriod par Thermo Technologie

Thermo Technologies, entreprise implantée à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie), est spécialisée dans la conception de solutions innovantes en revêtements de surface et fils de haute technologie. Après avoir racheté STB Traitement thermique SAS en octobre 2022, elle vient d'acquérir la société suisse Henriod SA. Spécialisée dans le traitement de surface par métaux précieux pour la bijouterie et la haute joaillerie, celle-ci affiche un chiffre d'affaires d’environ 1 million d'euros.

Grâce à cette reprise, Thermo Technologies renforce sa présence en Suisse et se positionne sur le marché du luxe. Cette opération devrait aussi consolider son rôle en tant qu'acteur majeur dans les domaines du traitement thermique et du revêtement de surface. En 2022, le groupe a enregistré une croissance d’environ 15 %, atteignant un chiffre d'affaires de plus de 120 millions d'euros. Le revêtement représente désormais près de 20 % de son activité ; le reste de sa production concernent les fils de haute technologie.

L’entreprise thermique prévoit d'autres acquisitions en Europe d’ici à 2024, afin de renforcer davantage sa position sur le marché international.