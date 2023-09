[Communiqué] Haute-Savoie : à Marnaz, agrandissement de Bouverat-Pernat pour diversifier ses produits et développer son activité

En activité depuis 1966, Bouverat-Pernat est une entreprise française implantée à Marnaz (Haute-Savoie). Elle est spécialisée dans le décolletage, une technique d’usinage permettant de produire des composants mécaniques pour les secteurs de l’automobile et de l’électroménager, en récupérant de la matière. La PME transforme plus de 1 000 tonnes de métaux par an en des pièces produites en moyennes et grandes séries. En août 2023, elle avait annoncé l’inauguration prochaine d’un espace supplémentaire de 1 700 m² dans son usine de production à Marnaz.

L’extension du site de la PME entre dans le cadre de ses projets d’amélioration continue et de diversification. Elle prévoit d’accueillir les quatre pôles de l’offre Punchi dans ces nouveaux locaux avant la fin de l’année. Il s’agit d’une collaboration entre les sociétés Pracartis, Saint-Gobain, Nanoceram et Bouverat-Pernat. Ce partenariat portera notamment sur la fabrication de composites et de pièces en céramique à application industrielle.