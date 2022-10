[Communiqué] Haute-Garonne : le début des travaux du giratoire de l’Espertin à Gagnac-sur-Garonne.

Le projet de création d’un giratoire de l’Espertin a été lancé à Gagnac-sur-Garonne (Haute-Garonne), par Toulouse Métropole. Le rond-point se situera sur la route M63 au niveau de Super U. Le chantier d’aménagement a débuté en septembre 2022 pour une livraison d’ici à décembre 2023.

Les travaux portent sur la construction du rond-point et la sécurisation des points d’intersection entre Gagnac-sur-Garonne et Lespinasse. La création de voies douces et de pistes cyclables et l’installation d’éclairages publics sont également prévues. S’y ajouteront la mise en place de stations de transports en commun et l’aménagement paysager du secteur.

Une altération de la circulation est prévue d’ici à février 2023. L’exécution du chantier se déroule ainsi de 9 heures à 16 heures pour fluidifier la circulation. Par ailleurs, des déviations nocturnes seront organisées à partir du mois d’avril 2023.

Le coût des travaux est estimé à plus de 1 million d’euros. Ce programme s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement métropolitain visant à faciliter les déplacements et à améliorer la sécurité des usagers.