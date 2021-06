[Communiqué] Hardloop milite pour la neutralité carbone

La société d’e-commerce Hardloop, installée sur les bords du lac d’Annecy (Haute-Savoie), a décidé de devenir une entreprise neutre en carbone cette année. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’humilité que toute l’équipe Hardloop endosse ce nouveau statut que nous considérons comme un point de départ et non une arrivée », confie Julien Jérémie, cofondateur de l’entreprise avec Guillaume Richard. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat (COP21), qui vise à limiter le réchauffement climatique.

Pour accéder à cette neutralité carbone, la société, spécialisée dans la vente d’articles de sports de plein air, a réalisé son bilan carbone avec la collaboration de ClimatePartner (acteur spécialisé dans la protection du climat). L’ensemble de ses émissions de CO2, et même celles liées aux emballages et à la livraison, ont été prises en considération. Leur comptabilisation s’est effectuée sur la base du GreenHouse Gas Protocol.

En plus de son nouveau statut, la société a accentué les initiatives pour réduire ses émissions en adoptant les déplacements à vélo, en recyclant ses emballages en carton et en proposant 15 % (90 % en 2023) de produits écoconçus dans son catalogue. Rappelons que depuis sa création, la firme a planté plus de 17?000 arbres et milite pour le recyclage. Elle soutient actuellement trois programmes, dont la protection des forêts du Brésil, le projet Plastic Bank et la plantation d’arbres dans les Alpes françaises.