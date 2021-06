[Communiqué] Hambach : le groupe Ineos Automotive repousse à fin 2022 la commercialisation du 4x4 Grenadier

Le groupe britannique Ineos Automotive vient d’annoncer par le biais d’un communiqué le report de la production de son 4x4 Grenadier sur le site de Hambach, en Moselle. Le lancement de la production de ce véhicule tout-terrain était initialement prévu pour début 2022, mais il aura finalement lieu « au plus tard » en juillet 2022. Selon les explications de l’opérateur anglais, ce changement de calendrier est dû aux « retards inévitables pris en 2020 » en raison de la crise sanitaire. Ce report de production a remis en cause la date de commercialisation du Grenadier, qui ne sera disponible sur le marché qu’à partir de la fin de l’année 2022.

Malgré cela, l’entreprise a tout récemment terminé les tests dynamiques du véhicule sur les routes montagneuses autrichiennes et à basse température en Suède afin d’évaluer le comportement du véhicule. D’autres essais seront également prévus dans la vallée de la Mort, aux États-Unis, et dans les dunes du Moyen-Orient. « Atteindre cette étape importante du développement est un grand pas en avant pour le projet. Nous n’avons qu’une seule opportunité pour y parvenir. Nos objectifs de qualité et de performance pour le Grenadier restent primordiaux », a déclaré Dirk Heilmann, président d’Ineos Automotive, la branche automobile du groupe.