[Communiqué] Groupe Saica : un investissement de 230 M€ par an sur les cinq ans à venir

Le groupe Saica, dont la filiale française est située à Pessac (Gironde), est une société spécialisée dans la fabrication de papier et d’emballages recyclés, ainsi que dans la gestion et la valorisation des déchets. Récemment, il a dévoilé son plan stratégique « Saica 2025 ». Celui-ci est coordonné autour de plusieurs objectifs de base. Il vise, entre autres, le renforcement de l’orientation client, l’optimisation des processus de production et un plus grand dynamisme dans la recherche de solutions durables en faveur de l’environnement. Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise Saica a décidé d’investir 230 M€ par an au cours des cinq prochaines années, notamment pour acquérir des équipements plus performants et permettre une orientation vers un développement durable.