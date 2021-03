[Communiqué] Groupe Fideip : Arnaud Clochard est nommé directeur général

Le groupe Fideip, spécialisé dans l’industrie mécanique, a un nouveau directeur général en la personne d’Arnaud Clochard. L’enseigne, basée à Mouilleron-Saint-Germain (Vendée), a annoncé cette nomination le 3 février 2021. Toutefois, la prise de fonction est effective depuis le mois de septembre 2020.

Père et fils se partagent donc la direction des douze sociétés nationales et internationales qui composent le groupe Fideip. Jacques Clochard demeure à la présidence en remplissant son rôle opérationnel. Arnaud Clochard, quant à lui, est chargé du développement de Fideip ainsi que de la pérennisation du modèle de croissance, à la fois organique et externe. En plus de sa formation initiale en management et finance d’entreprise, il compte de solides expériences : directeur du département Intelligence du groupe Mantu, audit financier chez BDO et conseil en organisation pour Exeis Conseil.