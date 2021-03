[Communiqué] Groupe Dubreuil : des maquettes holographiques pour présenter les voitures en concession

Le groupe Dubreuil est le distributeur de la marque Opel à travers la filiale Claro Automobiles. Il a intégré la technologie de la réalité mixte à sa stratégie de vente de voitures. Cette enseigne familiale basée à Bellevigny (Vendée) présente, sous forme de maquette holographique, des modèles qui ne sont pas encore disponibles en concession.

Le groupe utilise par exemple cette technologie pour annoncer les nouveaux Opel Mokka et Mokka-e, dont les hologrammes sont affichés en concession depuis le 26 janvier 2021. Les visiteurs peuvent découvrir ces modèles ainsi que leur intérieur en manipulant une tablette tactile. « Il fallait trouver une idée forte, innovante, pour présenter cette nouveauté qui n’arrivera réellement qu’en mars dans nos concessions », explique Christophe Guérin, responsable de quelques concessions Claro Automobiles en Vendée. Il faut rappeler que cette initiative est le fruit d’un partenariat entre le groupe Dubreuil, le spécialiste de l’affichage holographique Holusion et l’atelier numérique Gustav by Cocktail, travaillant dans la création de contenus 3D interactifs.