[Communiqué] Groupe CSP : l’année 2021 dédiée à l’ouverture de nouveaux magasins Bleu Libellule

Après l’ouverture de 200 magasins en 2020, le groupe CSP poursuivra, cette année, le déploiement de ses boutiques de produits de coiffure et d’esthétique sous la marque Bleu Libellule. En effet, ce groupe, basé à Gallargues-le-Montueux (Gard), ouvrira de nombreux magasins en Italie. « Notre business plan table sur l’ouverture d’une cinquantaine de boutiques et d’un mini-siège pour notre filiale Bleu Libellule Italie, récemment créée », indique Jean-Philippe Wincker, cofondateur de CSP et de Bleu Libellule. Une première vague est attendue au mois de septembre 2021.