[Communiqué] Groupe Bonduelle : lancement d’une gamme de bocaux consignés

L’entreprise multinationale spécialisée dans la transformation industrielle de légumes Bonduelle vient d’adopter une mesure concrète dans le cadre de son engagement pour des emballages plus respectueux de la planète. Outre la réduction de l’utilisation du plastique ainsi que l’emploi de matériaux recyclés ou biosourcés pour le conditionnement de ses produits, la marque a aussi adopté des emballages consignés depuis juillet 2021. Elle a choisi trois produits spécifiques qui seront désormais disponibles dans des bocaux recyclés et consignés : les haricots verts, les lentilles et les pois chiches bio 100 % français. Ils sont élaborés dans l’usine de Renescure (Nord).