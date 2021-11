[Communiqué] Groix : Ti Dudi Breizh a participé au Salon du Made in France

Avec ses galettes et crêpes, ses fars aux pruneaux, ses confitures et autres douceurs, l’entreprise familiale Ti Dudi Breizh a participé au Salon du Made in France organisé à Versailles du 11 au 14 novembre. Elle y a montré son savoir-faire et a représenté notamment les îles du Ponant et de Groix lors de cet événement qui lui a offert une visibilité intéressante à l’approche de Noël. Rappelons que l’édition 2021 de ce salon avait prévu d’accueillir plus de 800 exposants et près de 80 000 visiteurs. Une occasion pour l’entreprise de poursuivre sa croissance avec des produits 100 % français.