[Communiqué] Greenweez : un chiffre d’affaires symbolique de 100 M€

Greenweez, spécialiste du e-commerce bio, a communiqué ses performances économiques de 2020 le 29 mars 2021. L’enseigne, basée à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), enregistre un chiffre d’affaires record de 100 M€, avec une croissance en hausse de 60 % comparée à 2019. Elle qualifie 2020 d’année exceptionnelle.

En cinq ans d’existence, les ventes de Greenweez se sont vues décupler, passant de 10 millions, en 2015, à 100 millions. Selon Romain Roy, directeur général de l’entreprise, « à chaque fois qu’il y a une crise sanitaire, ça s’est toujours vérifié dans l’histoire, il y a un regain d’appétence pour les produits bio. Ils sont associés à une dimension de santé ».

L’entreprise Greenweez poursuit son développement avec l’ouverture d’une nouvelle marketplace. Elle a noué un partenariat avec Mirakl, spécialiste des solutions de « marketplace », pour l’accompagner dans le déploiement de cette place de marché dédiée aux produits bio et écoresponsables. L’objectif est d’atteindre les 300 000 références, dont 100 000 d’ici la fin de l’année 2021. « Le lancement de cette place de marché est un formidable défi pour nos équipes et permettra de proposer à nos clients, qui nous le réclament d’ailleurs, beaucoup de nouvelles références dans des univers de consommation que nous n’abordions pas jusqu’à présent », confie Romain Roy, fondateur et directeur général de Greenweez.