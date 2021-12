[Communiqué] Green Gas Viry : une nouvelle usine de méthanisation en Haute-Savoie

La SAS Green Gas Viry, une entreprise créée par sept exploitants agricoles pour produire des combustibles gazeux, a ouvert un site de méthanisation à Viry. Cette nouvelle usine haut-savoyarde vient d’être inaugurée, le 22 octobre dernier. L’aménagement de ce méthaniseur, un projet soutenu par la Communauté de communes du Genevois, le Pôle métropolitain et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est chiffré à 4 M€. Les travaux ont été lancés en mars 2020 et achevés en octobre 2021.

Avec cette usine de méthanisation, Green Gas Viry transformera 11 000 tonnes de matières organiques, fumier de bovin et lisier pour 86 %, en biogaz. Sa production, de 4 500 MWh par an, couvrira la consommation de plus de 900 logements des communes de Feigères, Archamps, Neydens, Beaumont et Saint-Julien-en-Genevois. Celle-ci sera directement injectée dans le réseau exploité par Gaz Réseau Distribution France (GRDF). Un contrat de 15 ans a été conclu avec cette société de distribution. En ce qui concerne les digestats, sous-produit de la méthanisation, ils seront utilisés pour fertiliser les champs aux alentours du site.