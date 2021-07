[Communiqué] Granuplast va implanters une usine de recyclage de plastique à Jassans-Riottier

Granuplast, un spécialiste du recyclage de plastique établi près de Lyon, a reçu une autorisation de la préfecture de l’Ain pour l’implantation de son usine à Jassans-Riottier. Cette unité de production sera installée dans un bâtiment de 16 000 m2 au sein de la zone industrielle de la Grande Borne.

Une enveloppe de 10 M€, dont 4 M€ pour une ligne automatisée, a été investie dans la réalisation du projet. La nouvelle usine doit permettre le recyclage du plastique de type polyéthylène souple et rigide (PEBD et PEHD), ainsi que du polypropylène (PP) à partir de balles de polyéthylène (PE) déjà triées et nettoyées. Les produits transformés seront des polymères sous forme de granulés pour être réintroduits dans l’industrie de la plasturgie.