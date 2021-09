[Communiqué] Grands Prix des ETI de BFM Business : Semin lauréate

Le fabricant de colles et d’enduits pour les professionnels du bâtiment Semin, implanté à Kédange-sur-Canner (Moselle), a remporté la catégorie made in France de la troisième édition des Grands Prix des ETI de la chaîne BFM Business, le 13 septembre dernier. Cet événement, organisé en partenariat avec la banque Palatine, a pour vocation de récompenser les plus belles réussites des ETI françaises. Il propose cinq trophées, répartis dans cinq catégories, dont l’actionnariat familial, l’innovation, le made in France, la présence à l’international et la responsabilité sociétale des entreprises. Dans la catégorie made in France, le groupe mosellan, dirigé par Caroline Semin, affrontait en finale le fabricant de matériel de manutention Manitou.