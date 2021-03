[Communiqué] Grand Annecy : prise en charge d’une partie de la cotisation foncière des entreprises

Compte tenu du contexte sanitaire, et notamment de la forte baisse de leur activité en raison de la pandémie, les entreprises annéciennes profiteront d’une réduction de leur CFE. Cette initiative a été prise par le Grand Annecy (Haute-Savoie) en faveur de près de 1 400 entreprises. Ce dernier prendra en charge près de la moitié de cette exonération, soit quasiment 440 k€.

Selon Frédérique Lardet, présidente du Grand Annecy, cette action réaffirme le soutien et l’engagement de l’agglomération aux côtés des professionnels des secteurs en difficulté. Elle a ajouté que « les professionnels de la restauration, de l’hébergement, du sport et des loisirs, de la création… ont fait, font, et feront encore demain la richesse et l’attractivité de notre territoire. Nous devons être a? leurs côtés lorsqu’ils en ont le plus besoin ».