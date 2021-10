[Communiqué] Goûters Magiques : bientôt une nouvelle usine à Plumelin

Afin de renforcer sa croissance et son maillage, le groupe Goûters Magiques, spécialisé dans la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche, ambitionne de créer un nouveau site de production. Ce dernier sera implanté à Plumelin (Morbihan), à côté de son siège social et de sa plateforme logistique dans la zone d’activité de Keranna. Le groupe vient d’y acquérir un terrain de 32 000 m². L’achat de cette parcelle a été voté par Centre Morbihan Communauté (CMC) le 7 octobre dernier.