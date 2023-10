[Communiqué] Gironde : une nouvelle usine pour l’entreprise Wattpark, à Blanquefort

Fondée en 2017, Wattpark a décidé de s’installer dans l’ancienne usine de Magna, à Blanquefort (Gironde). Cette entreprise française, située près de Saumur (Maine-et-Loire), est spécialisée dans la fabrication de bornes de recharge électrique. Afin de pérenniser son activité, la société s’est lancée dans un partenariat exclusif avec le groupe allemand Mutares en juin 2023. Ce dernier est le propriétaire du site PowerTrain de l’ex-Magna depuis mars dernier. Avec cette opération, Wattpark s’offrira un second atelier pour produire 100 000 bornes de recharge électriques par an. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise envisage de recruter 70 salariés.

Le coût du projet est estimé à 4 millions d’euros et il est financé par le groupe Mutares et Manufacturing the Mobility of Tomorrow in Bordeaux (MMT-B), l’associé de Wattpark. Il porte notamment sur le réaménagement d’une partie de l’ancien site industriel de Magna, d’une surface totale d’environ 60 000 m2, pour une mise en service prévue fin 2023.