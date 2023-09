[Communiqué] Gironde : une levée de fonds de 500 000 euros pour la start-up Skep à La Teste-de-Buch

Implantée à La Teste-de-Buch (Gironde), la start-up Skep est spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements innovants pour les vans aménagés. Elle est connue pour son produit Jacquard®. Il s’agit d’un porte-matériel 100 % modulable et pivotant à fixer à l’arrière des fourgons.

Afin d’accélérer son développement, la société vient de lancer une levée de fonds de 500 000 euros. Ce financement va lui permettre d’augmenter sa capacité de production, de se constituer des stocks pour réduire les délais de livraison, et de répondre efficacement à la demande croissante du marché.

Pour atteindre son objectif de doubler ses ventes d’ici à 2024, l’entreprise prévoit la création d’un réseau de revendeurs sur le territoire national. La levée de fonds va ainsi lui permettre de financer cette opération et de recruter en interne pour renforcer son équipe qualité et logistique ainsi que son bureau d’études. Soulignons que Skep travaille actuellement sur son prochain produit : un porte-matériel pour 4 X 4 et pick-up.