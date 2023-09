[Communiqué] Gironde : une levée de fonds de 16 millions d’euros pour Toopi Organics

Le 12 septembre, la start-up girondine Toopi Organics a bouclé un tour de table de 16 millions d’euros. Onze millions proviennent de la campagne de financement conduite par le fonds VisVires New Protein (investisseur historique d’Ynsect). Le reste a été obtenu auprès de Bpifrance et de l’Agence de la transition écologique (Ademe).

Cette somme permettra à l’entreprise de soutenir le développement de son biostimulant issu de la fermentation de l’urine, « Lactopi Start » . Dédié aux agriculteurs, ce produit vise à compléter l’action des engrais chimiques pour améliorer l’efficience de l’assimilation du phosphore par les sols. Avec son effet de stimulation racinaire, il permettrait de préserver la qualité des terres, de maintenir le démarrage des plantules et de sécuriser l’accès à l’eau et aux nutriments des plantes.

Ces fonds serviront aussi à l’extension du réseau de collecte d’urine humaine et au développement de trois produits. La start-up compte également construire deux usines de transformation, en France et en Belgique, avec chacune une capacité d’un million de litres par an.