[Communiqué] Gironde : une levée de fonds de 1 million d’euros pour Nurea

Nurea est une start-up qui développe un logiciel automatique d’analyse d’images médicales pour prévenir les accidents cardiovasculaires. En juillet 2022, cette jeune pousse, domiciliée à Bordeaux (Gironde), a annoncé l’obtention de 1 million d’euros à la suite d’une campagne de financement effectuée auprès de Technostart, de Bpifrance et de Paris Business Angels. Cette capitalisation doit l’aider à obtenir le marquage CE pour son logiciel d’analyse d’images médicales baptisé PRAEVAorta. Avec cette certification, l’entreprise pourra proposer son produit sur la scène internationale, en particulier en Europe et aux États-Unis.

Le logiciel combine les résultats d’un scanner et d’une I.R.M. pour donner des informations permettant de faire un diagnostic et un suivi diagnostic des patients. L’outil aide ainsi à détecter et à prévenir les risques cardio-vasculaires. Après la signature d’un partenariat avec la société montpelliéraine Intrasense qui gère la plateforme médicale Myrian®, le logiciel a été mis à disposition des radiologues qui en sont membres.