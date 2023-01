[Communiqué] Gironde : Ubiwan accueille un nouvel actionnaire majoritaire

L’entreprise Ubiwan, établie à Bordeaux (Gironde), se positionne sur le marché de la géolocalisation et de la gestion de flottes professionnelles. La société propose également une solution complète pour le suivi de véhicules, d’engins et d’assets sur sa plateforme SaaS Ubiwan Connect. Son système traite quotidiennement plus de deux millions de données GPS. À la fin de l’année 2022, la société a annoncé l’ouverture de son capital au groupe Coyote. Ce dernier, spécialisé dans les systèmes d’assistance d’aide à la conduite, est devenu l’actionnaire majoritaire de la start-up bordelaise.

L’entreprise bordelaise entend ainsi profiter de ce rapprochement pour consolider son offre. Cette ouverture de capital lui permettra de diversifier ses services et sa solution de gestion de flottes. Elle pourra intégrer « Coyote Secure », la solution de récupération de véhicules volés, à son offre. L’objectif est de faire de l’entité bordelaise un acteur majeur sur le marché européen de la sécurisation des véhicules professionnels.