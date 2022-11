[Communiqué] Gironde : Toopi Organics obtient l’autorisation de mise sur le marché de son biostimulant à base d’urine.

La start-up Toopi Organics poursuit son développement après avoir inauguré son usine de production en juin 2022. Installée à Loupiac-de-la-Réole (Gironde), elle se démarque par le recyclage et la valorisation de l’urine collectée auprès des établissements accueillant du public. L’entreprise vient d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de son biostimulant à base d’urine. Elle peut commercialiser son produit en France et dans cinq pays européens, dont la Belgique, la Grèce, l’Espagne, l’Italie et le Portugal.

Le lancement de cette nouvelle opération s’est effectué grâce à un avis favorable venant de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Son produit, le Lactopi StartTM, est un biostimulant urino-sourcé qui est utilisé comme milieu de culture pour les micro-organismes. Ainsi, il peut être appliqué jusqu’à 25 litres par hectare sur la majorité des cultures agricoles.

Afin de couvrir sa production dans les trois prochaines années, Toopi Organics assure avoir déjà collecté plus de 2 millions de litres d’urine. D’ici à 2027, la start-up vise à produire plus de 3 millions de litres de son biostimulant. Possédant actuellement sept sites en France et en Belgique, elle compte en créer 20 supplémentaires dans l’Hexagone.