[Communiqué] Gironde : Toopi Organics équipe le lycée Jean-Renou d’un urinoir féminin

La start-up girondine Toopi Organics, créée en 2019, transforme l’urine humaine en fertilisant pour l’agriculture de demain. Elle a mis en place un projet consistant à collecter ce liquide biologique à l’aide d’urinoirs spéciaux, installés dans plusieurs lieux publics. Ainsi, la société a procédé dernièrement à l’installation de son premier urinoir féminin, « Madame Pee », au sein du lycée Jean-Renou à La Réole (Gironde). Cet équipement fonctionne sans eau. La forme de la cuvette permet une évacuation en continu et sans odeur vers la cuve. L’urine peut ainsi être collectée et recyclée en engrais. La particularité de cet urinoir réside dans son concept « No Touch », c’est-à-dire une ergonomie sans contact, pour une hygiène optimale.