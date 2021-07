[Communiqué] Gironde : Sunna Design au Salon du « Fabriqué en France » 2021

Le spécialiste de l’éclairage solaire autonome et connecté Sunna Design, établi à Blanquefort (Gironde), produit 10 000 lampadaires solaires intelligents par an dans son usine 4.0. L’entreprise fait partie de celles retenues pour le Salon du « Fabriqué en France », qui s’est tenu au palais de l’Élysée les 3 et 4 juillet 2021. À ce titre, il a représenté la Gironde. Rappelons que cet événement a pour objectif de mettre en avant les entreprises, les producteurs et les industriels impliqués dans la fabrication française. Lors de cette édition, la start-up, fondée par Thomas Samuel, a présenté ses modèles « tout-en-un », tels que les lampadaires solaires intelligents iSSL+ (éclairage des voies piétonnes et des pistes cyclables), iSSL Maxi Road (éclairage des routes et sites industriels), etc.

La société, installée sur le site de l’incubateur Bordeaux Technowest, a pour ambition d’apporter la lumière dans les coins les plus reculés du monde, privés d’électricité. Portée par son objectif, Sunna Design a participé au programme « Light Up Nigeria », qui vise à éclairer plusieurs régions de ce territoire. Elle a, en outre, déjà installé plus de 100 000 solutions d’éclairage dans 60 pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine.