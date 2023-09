[Communiqué] Gironde : Smart4D au salon Alina 2023

Le salon Alina est un événement consacré aux acteurs de l’industrie agroalimentaire. La troisième édition de ce rendez-vous professionnel s’est tenue les 27 et 28 septembre 2023, à Bordeaux (Gironde). Plus de 150 exposants y ont répondu présents, dont le cluster Smart4D, pôle d’excellence de l’association Digital Aquitaine.

Durant ce salon, Smart4D, implanté à Bègles (Gironde), était accompagné de ses adhérents Algo’Tech et Ubleam, éditeurs de solutions logicielles, et le consultant en ingénierie LGM. Ils ont présenté leurs innovations au sein de l’espace Practice 4.0, qui englobe toutes les entités impliquées dans l’usine du futur. Ils ont notamment mis en avant le projet Data4, une plate-forme collaborative de continuité des données industrielles permettant d’interconnecter différents moyens et organisations.

L’événement a, en outre, fourni à Smart4D l'occasion de gagner en visibilité et d’affirmer son positionnement. Soulignons que ce cluster girondin ambitionne de bâtir un réseau d’entrepreneurs et d’experts sur les utilisations de la simulation numérique.