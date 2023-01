[Communiqué] Gironde : Satelia veut développer sa technologie de télésurveillance médicale

Spécialisée dans la télésurveillance médicale pour les maladies chroniques, Satelia, entreprise installée à Bordeaux (Gironde), a réussi une levée de fonds de près de 10 millions d’euros à la fin de l’année 2022. L'opération était conduite par Impact Partners. Cet apport financier permettra à la scale-up, fondée en 2017 par Nicolas Pages, d'élaborer de nouveaux projets et de mener d’autres études cliniques. Il aidera également l’entreprise à développer sa solution technologique pour les maladies chroniques telles que l'insuffisance cardiaque ou le cancer. Il s’agit d’un outil qui sert à surveiller et à gérer les patients dans les centres médicaux, les cliniques et les hôpitaux. Déjà installé dans plus de 200 centres, ce système prend en charge plus de 10 000 patients.

Grâce à ce financement, la start-up bordelaise pourra renforcer sa présence sur le territoire national et s'étendre à l’international. En ce sens, elle espère développer ses services en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Grande-Bretagne dans les cinq prochaines années. Pour soutenir sa croissance, l’entreprise entend renforcer son équipe avec le recrutement de plus de 200 personnes d’ici à 2025.