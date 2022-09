[Communiqué] Gironde : RestoValor produit de l’énergie verte à base des déchets alimentaires

Implantée à Cenon (Gironde), la start-up RestoValor, créée en 2020, est spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux. Elle traite et recycle des déchets alimentaires pour produire des biogaz et des engrais. L’entreprise a été primée pour ses actions en faveur de l’environnement par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (CCI).

Pour la collecte des déchets, RestoValor met des bacs à disposition des entreprises agroalimentaires. Les déchets sont ensuite transportés et triés dans l’unité de méthanisation girondine, établie à Saint-Selve, afin d’être transformés en biogaz et en engrais destiné à l’agriculture. Rappelons que la méthanisation permet de transformer les résidus alimentaires en énergie verte. Une fois le gaz récupéré, le digestat deviendra de l’engrais naturel.

Notons que RestoValor récupère environ 3 000 tonnes de déchets chaque année. L’entreprise ambitionne de répondre aux enjeux environnementaux du territoire régional. En effet, la start-up a remplacé une partie de ses camions par des vélos électriques pour les collectes des déchets. En outre, elle entend également développer l’économie circulaire locale.