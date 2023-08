[Communiqué] Gironde : renouvellement du partenariat de la société bordelaise Handddle avec l’Armée de l’air et de l’espace pour la production d’équipements

La société béglaise Handddle, qui conçoit des micro-usines d’impression 3D, renforce son lien stratégique avec l’Armée de l’air et de l’espace, à travers un nouveau partenariat qui a débuté en mai 2023. Reconnue pour ses compétences en matière de fabrication additive (impression 3D) et pour sa capacité à répondre aux exigences du secteur de la Défense, Handddle collabore depuis 2018 avec cette branche de l’armée. Celle-ci est particulièrement intéressée par la flexibilité de la technologie d’impression 3D, qui permet de produire des pièces complexes et personnalisées, tout en réduisant les délais de production.

La coopération entre les deux entités va ainsi permettre de fabriquer une gamme d’équipements militaires essentiels, allant des composants aéronautiques aux dispositifs de communication. Ce partenariat portera également sur la modernisation de la Défense nationale, la jeune société bordelaise contribuant fortement au renforcement des capacités de défense de l’Armée de l’air et de l’espace.